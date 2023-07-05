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В Самарской области от клещей пострадали 2913 жителей региона, включая 913 детей

5 июля 2023 10:40
186
В Самарской области от клещей пострадали 2913 жителей региона, включая 913 детей

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало свежие данные по сезонной активности клещей в этом году. По информации ведомства, за несколько месяцев от укусов паразитов пострадали 2913 жителей региона, включая 913 детей. И это не считая тех, кто не обращался за помощью в медицинские учреждения.

Для снижения активности клещей в регионе ежегодно проводятся акарицидные обработки парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и других территорий. На этот год была запланирована обработка территорий общей площадью 4391,99 га. По факту же уже обработали 4481,54 га. 13494 человека сделали прививки против клещевого вирусного энцефалита, пишет Сова.

Фото:  ru.freepik.com

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