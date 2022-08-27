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В Самарской области организованы 200 пунктов вакцинации, которые принимают жителей, решивших сделать профилактическую прививку от новой коронавирусной инфекции.



В Кинель-Черкасском районе работают как стационарные пункты при подразделениях больницы, так и мобильные пункты, которые выезжают в самые отдаленные территории района. Один из пунктов работает в офисе врача общей практики в микрорайоне Печа. Новое здание медицинского учреждения возвели в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В нем местные жители и делают профилактические прививки, в том числе от COVID-19.



Заместитель главного врача по поликлинической работе Кинель-Черкасской ЦРБ Нина Лохова напомнила, что вакцинация сегодня является основным методом профилактики новой коронавирусной инфекции.



«Мы проводим активную работу с населением, объясняем, почему важно перед осенне-зимним сезоном сделать прививку, - пояснила Нина Андреевна. - Участковые врачи приглашают пациентов, обзванивают население. Но и сами жители заинтересованы пройти вакцинацию. Есть тенденция к увеличению желающих защитить себя от коронавируса с помощью прививки. Положительный эффект от вакцинации видим и мы, медицинские работники, и сами жители».



Среди тех, кто своевременно защитился от коварной инфекции - жительница села Валентина Субботина.



«Как сознательный человек, я верю вакцине, - отметила Валентина Субботина. - Я пришла защититься от коронавируса и агитирую всех своих родственников, знакомых, односельчан. Я не болела ковидом. Мне 85 лет. Когда была создана вакцина, я была в первых рядах тех, кто вакцинировался от ковидной инфекции. Я уверена, что именно поэтому я и не заболела, хотя и возраст солидный, и контактировала с заболевшими. Это же профилактика заболеваний. Вот пришла пройти повторную вакцинацию. Я вообще считаю, что все должны быть привиты, чтобы не болеть».



Татьяна Елина первую прививку сделала в 2021 году, теперь пришла на ревакцинацию, чтобы обезопасить свое здоровье.



«Сейчас удобный момент для прививки, - рассказала Татьяна. – Перед началом учебного года, чтобы потом была дополнительная защита. Надеюсь, что прививка поможет не заболеть. У меня в семье все сделали прививки».



«Большое внимание мы уделяем возрастной группе старше 60 лет, - отметила Нина Андреевна.- При этом пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания, - это тоже группа риска, как и организованные коллективы - сотрудники предприятий, люди, которые много общаются с другими жителями. Конечно, заболеть может каждый, но у вакцинированных заболевание протекает в более легкой форме, без осложнений».



Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг, по телефону ближайшей поликлиники или горячей линии 122.

Фото: минздрав СО