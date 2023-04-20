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В Самарской области на треть увеличили финансирование на реабилитацию и санаторное лечение за счет средств ТФОМС

20 апреля 2023 11:01
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В Самарской области на треть увеличили финансирование на реабилитацию и санаторное лечение за счет средств ТФОМС

Вчера, 19 апреля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание регионального Правительства.

В начале заседания члены Правительства приняли решение о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта регионального закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области за 2022 год».

Директор ТФОМС Владислав Романов доложил, что в связи с корректировкой параметров бюджета фонда в закон дважды вносились изменения. С учетом внесенных изменений бюджет утвержден по доходам в сумме более 46,8 млрд рублей, по расходам более 47 млрд рублей. Основным источником формирования доходов бюджета ТФОМС стали безвозмездные поступления, доля которых в общем объёме поступлений составила 99,6%.

Виктор Кудряшов отметил высокий уровень исполнения доходной и расходной части фонда ОМС, рост расходов на оплату услуг, которые оказывают медицинские организации региона: «Обращаю внимание, что расходы на борьбу с пандемией значительно снизились, а это значит, что расходы по другим видам медицинской помощи достаточно значимо возросли. Кроме того, хочу отметить рост расходов более чем на 30%  на реабилитацию и долечивание граждан в условиях санатория. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров в своем Послании делал на данном направлении акцент, и это удалось воплотить в жизнь».

Органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Самарской области с января 2023 года пересмотрена плата за пользование жилым помещением по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда. Кроме того, ранее произошло изменение минимального размера взноса на капитальный ремонт. В связи с этим, по предложениям органов местного самоуправления, пересчитан региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, который используется для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Людям положена компенсация, если сумма оплаты ЖКХ превышает определенный процент от дохода. Повышение составляющих квартплаты учитывается и в областном бюджете, и в регстандарте, чтобы  социально незащищенные люди, имеющие право на субсидию, не почувствовали существенных изменений в своих расходах.

Виктор Кудряшов сообщил, что сегодня из бюджета Самарской области на эти цели выделяется порядка 1 млрд рублей. Компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 24 тысяч семей, проживающих в регионе.

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