В Самарской области ФАПы будут продавать лекарства

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Сельские жители, проживающие в населенных пунктах, где нет аптек, теперь больше могут не ездить в соседние села, поселки и города за лекарствами. Приобрести медикаменты они смогут в местных фельдшерско-акушерских пунктах.

Заявление о том, что ФАПы отныне будут отпускать лекарственные препараты, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, это стало возможным благодаря сокращению процедуры лицензирования.

«Сокращена процедура получения лицензий ФАПами на отпуск лекарственных препаратов – и все ФАПы в территориях, где нет аптечных организаций, получили сейчас лицензии и право отпускать лекарственные препараты для сельского населения», - заявил министр.

Тем временем в Самарской области в аптеках подорожали медикаменты. Максимально выросли в цене препараты группы ферментов, а минимально увеличились в цене антибиотики. Также отмечается, что серьезный – до 100% - рост цен зафиксирован на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Данным вопросом, как заявил в эксклюзивном интервью ГТРК «Самара» председатель областного правительства Виктор Кудряшов, занялась прокуратура.

«Мы считаем, что здесь налицо нарушение, при подтверждении которого аптечная сеть может быть просто лишена лицензии», - заявил Виктор Кудряшов.