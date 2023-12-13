В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 64%

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Свежую статистику по заболеваемости озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидпорог выше нормы у ребят в возрасте 7-14 лет (выше на 16,2%), а также в группе 15 лет и старше (156,2%). Ниже показатели в группах до двух лет (39,3%) и от трех до шести лет (40,3%). Продолжается циркуляция гриппа А (H3N2), парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов сезонных коронавирусов.

В ведомстве подчеркнули:

- Наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация. Ей в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания и неблагоприятных осложнений.

Сейчас в группу риска входят пенсионеры, граждане с диабетом, ожирением, болезнями кровообращения, дыхательной системы, печени и почек.

Вакцинироваться советуют и медикам, работникам сферы обслуживания, транспорта и образования, а также беременным, школьникам, детям старше шести месяцев, воспитанникам детских домов и призывникам.

Всего к началу декабря в нашу губернию завезли 1,5 млн доз вакцин против гриппа. Привито около 45,2% жителей области, пишет Сова.