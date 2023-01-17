В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 108,3%

86

За вторую неделю января в регионе было зарегистрировано 162 случая гриппа.

Во вторник, 17 января, региональный Роспотребнадзор опубликовал данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ за период с 9 по 15 января.

Так, за вторую неделю 2023 года в Самарской области было зарегистрировано 162 случая гриппа, что на 68,75% больше, чем неделей ранее. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, за исключением детей от 3 до 6 лет.

За период с 9 по 15 января в регионе было зарегистрировано более 17,6 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 108,3%. Наиболее значительный рост заболеваемости отмечен в возрастной группе от 15 лет и старше – 21,1%

По результатам лабораторного мониторинга наблюдается циркуляция вирусов гриппа В, А (H1N1), парагриппа, риновирусов и аденовирусов, пишет СитиТраффик.