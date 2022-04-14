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В Самарской области активизировались клещи

14 апреля 2022 13:25
97
В Самарской области активизировались клещи

В самарском управлении Роспотребнадзора сообщили о первых случаях укусов клещей в регионе. С начала эпидемического сезона зарегистрировали пять пострадавших. Трое из них — дети.

— По состоянию на 11 апреля на клещевой энцефалит исследовано три экземпляра насекомых, снятых с людей. В одном экземпляре обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями методом ПЦР исследовали два экземпляра клещей. Результат отрицательный, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Боррелии — род бактерий семейства Spirochaetaceae порядка спирохет. Представители рода являются возбудителями таких заболеваний человека, как боррелиозы, преимущественно зооантропонозного характера с трансмиссивным путем передачи возбудителя. Род насчитывает 54 различных вида.

Но, по словам представителей ведомства, несмотря на наличие вируса энцефалита у одного из клещей, случаев передачи заболевания человеку в регионе пока не обнаружено, пишет 63.ру.

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