В самарской детской поликлинике запущен в работу новый цифровой рентген

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В детской поликлинике Самарской медико-санитарной части №5 запущен в работу новый цифровой рентгенологический аппарат, полученный по национальному проекту «Здравоохранение».

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Конечно, огромную роль в этом играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны. Нацпроект, который инициировал Владимир Путин, позволил создать определенный задел системе здравоохранения даже за этот короткий срок реализации нацпроектов», —подчеркнул ранее глава региона.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты.

В прошлом году детская поликлиника №1 МСЧ № 5 была отремонтирована по современным стандартам: для пациентов и сотрудников созданы новые комфортные условия. А новое оборудование - цифровой рентген, полученный по нацпроекту, - позволил сократить время ожидания исследования, снизить дозу облучения.

«Развитие материально - технической базы детских поликлиник помогает улучшить качество медицинской помощи детям, - подчеркнул главный врач Самарской медико-санитарной части №5 Анатолий Титов. – Благодаря современным цифровым технологиям у наших докторов есть возможность получить высокое качество рентгеновского изображения, выявить важные детали. Кроме того, значительно сокращается скорость получения изображения, которое практически сразу становится доступно для анализа специалистами поликлиники», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства