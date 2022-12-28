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В Самарский онкодиспансер поставлен высококлассный лучевой ускоритель

28 декабря 2022 16:58
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В настоящее время идет установка нового тяжелого оборудования.

В этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в медицинские учреждения Самарской области поставлены 42 единицы тяжелого высокотехнологичного оборудования, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентген-аппараты и другая техника. Особое внимание уделяется развитию специализированной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

На днях в Самарский областной клинический онкологический диспансер поставлен высококлассный лучевой ускоритель.

Ранее, в конце 2020 года в рамках нацпроекта арсенал учреждения пополнили два линейных ускорителя нового поколения - радиотерапевтические комплексы высокой мощности, которые используются для проведения облучения злокачественных новообразований.

В настоящее время идет установка нового тяжелого оборудования, помещение подготовлено в соответствии с нормами безопасности, специалисты отдела лучевой терапии прошли необходимое обучение. Уже в январе 2023 года пациенты смогут пройти лечение на новом оборудовании.

Новое радиотерапевтическое оборудование сочетает в себе возможности проведения лучевой терапии и выполнения радиохирургических операций с субмиллиметровой точностью. Во время процедуры возможно перемещать роботизированный лечебный стол с точностью 0,01 см. Новый аппарат разработан по технологии интенсивной модулированной радиотерапии, которая перенаправляет высокие дозы радиации непосредственно в опухоль, защищая окружающие здоровые ткани. Оборудование включает функции конусно-лучевой компьютерной томографии (CBCT) и способно формировать изображение CBCT за 15 секунд. При этом ускоренная визуализация помогает обеспечить правильное позиционирование пациента и оптимизирует рабочий процесс в целом.

️«В Самаре сегодня применяются все известные технологии, которые используются в лучевой терапии по всему миру. Если раньше в планировании лечения мы ориентировались по рентгеновским снимкам, то сейчас у нас есть огромный арсенал: компьютерные и МРТ-томограммы, ПЭТ/КТ - изображения, на которых можно четко увидеть опухоль и «подвести» к ней дозу облучения, максимально обезопасив здоровые ткани» - рассказала заведующая отделом лучевой терапии Юлия Яннаева.

Ежедневно в отделе лучевой терапии проводится более 130 лечебных сеансов. Продолжительность и количество сеансов для каждого пациента подбираются индивидуально. Радиотерапевты работают в тесном контакте с медицинскими физиками, которые рассчитывают индивидуальные для каждого пациента параметры: разовая доза, суммарная доза, объем облученной опухолевой и здоровой ткани, вероятность побочных явлений, чтобы сделать лечение максимально безопасным для пациента.

«Борьба со злокачественными новообразованиями сегодня задает вектор деятельности всего мирового медицинского сообщества, являясь важной медико-социальной и государственной задачей. Онкология непрерывно развивается, внедряются новые технологии, разрабатывается инновационное диагностическое и лечебное оборудование. Благодаря поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова при реализации национального проекта постоянно обновляется и улучшается материально-техническая база диспансера, оборудование для лечения и диагностики онкозаболеваний становится все более точным и безопасным. В борьбе с онкологическими заболеваниями диспансер всегда остается на пике высоких технологий», - подчеркнул главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач диспансера Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

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