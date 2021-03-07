В самарских ТЦ искали посетителей без масок

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В субботу, 6 марта, представители Минпромторга региона и внутрирайонных администраций совместно с полицией проверили соблюдение предписанных мер в торговых центрах "Мега", "Космопорт" и "Эль Рио".



Маски, антисептики, разметка на входе - обязательные требования к сотрудникам торговых отделов. За обслуживание посетителей без средств защиты выписывается административный протокол. Далее он отправляется в суд на дальнейшее рассмотрение. В ходе рейда оформлено 6 протоколов.



Стоит отметить, что многие посетители получили предупреждения. Маски, приспущенные до подбородка, просили надеть правильно. В большинстве случаев люди сразу же исправляются.



Такие рейды проводятся ежедневно. Штраф на должностное лицо, нарушающее масочный режим, — от 10 до 50 тысяч рублей, а на юридическое — от 100 до 300 тысяч, пишет Сова.инфо.



Напомним, что постановление губернатора Дмитрия Азарова от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области" продолжает оставаться в силе.

Фото: Pixabay.com