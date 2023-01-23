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В Самаре в начале февраля ожидаются магнитные бури

23 января 2023 11:54
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В Самаре в начале февраля ожидаются магнитные бури

В первый день последнего зимнего месяца жители Самары могут почувствовать недомогания. Дело в том, что в областной столице ожидаются магнитные бури.

По данным сервиса Gismeteo, 1 февраля геомагнитная активность достигнет 4 баллов. Этот показатель подразумевает небольшую магнитную бурю, тем не менее, метеочувствительные люди и пациенты с хроническими заболеваниями могут ощутить ее воздействие. Даже здоровые люди в такие дни способны ощущать усталость.

Специалисты рекомендуют больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, обращать внимание на плохое самочувствие и обращаться при необходимости к врачу, пишет Сова.

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