В Самаре в начале февраля ожидаются магнитные бури

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В первый день последнего зимнего месяца жители Самары могут почувствовать недомогания. Дело в том, что в областной столице ожидаются магнитные бури.

По данным сервиса Gismeteo, 1 февраля геомагнитная активность достигнет 4 баллов. Этот показатель подразумевает небольшую магнитную бурю, тем не менее, метеочувствительные люди и пациенты с хроническими заболеваниями могут ощутить ее воздействие. Даже здоровые люди в такие дни способны ощущать усталость.



Специалисты рекомендуют больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, обращать внимание на плохое самочувствие и обращаться при необходимости к врачу, пишет Сова.