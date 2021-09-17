В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга

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18 сентября в России отметят Всемирный день донора костного мозга. Для всех желающих присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в сентябре по всей стране пройдут акции, организованные Русфондом и медицинской компанией «Инвитро». В городах ПФО пройдут просветительские мероприятия, волонтеры расскажут о донорской программе и важности пополнения российского регистра.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Для этого потребуется сдать бесплатно 4 мл крови из вены и заполнить анкету. Сдать кровь на типирование и стать донором костного мозга можно во всех в медицинских офисах «Инвитро» не только в период акции, а в любое время. За три года сотрудничества регистр пополнился более чем на 25 тысяч потенциальных доноров. В Самарской области потенциальными донорами стали 767 человек.

Каждые двадцать минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. Но на родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется неродственная ТКМ. Поэтому донорство костного мозга — часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. Но донор и реципиент должны подойти друг другу по фактору тканевой совместимости. Шанс на совпадение – 1 из 10 000 случаев. В каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга. Российский регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли.