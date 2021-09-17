Я нашел ошибку
Главные новости:
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту
В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту
Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября
Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках
Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках
Самарцев предупреждают: В осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами
Самарцев предупреждают: в осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами
Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам
Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.43
-0.42
EUR 85.36
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»
18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга

17 сентября 2021 12:22
100
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга

18 сентября в России отметят Всемирный день донора костного мозга. Для всех желающих присоединиться к Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в сентябре по всей стране пройдут акции, организованные Русфондом и медицинской компанией «Инвитро». В городах ПФО пройдут просветительские мероприятия, волонтеры расскажут о донорской программе и важности пополнения российского регистра. 

Стать потенциальным донором костного мозга может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Для этого потребуется сдать бесплатно 4 мл крови из вены и заполнить анкету. Сдать кровь на типирование и стать донором костного мозга можно во всех в медицинских офисах «Инвитро» не только в период акции, а в любое время. За три года сотрудничества регистр пополнился более чем на 25 тысяч потенциальных доноров. В Самарской области потенциальными донорами стали 767 человек. 

Каждые двадцать минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. Но на родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется неродственная ТКМ.  Поэтому донорство костного мозга — часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. Но донор и реципиент должны подойти друг другу по фактору тканевой совместимости. Шанс на совпадение – 1 из 10 000 случаев. В каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга. Российский регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. 

 

Теги: донорство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «Самарских РС» прошла акция «Стань донором – подари жизнь»
05 июля 2021, 11:48
В «Самарских РС» прошла акция «Стань донором – подари жизнь»
Более 50 работников откликнулись на призыв сдать кровь, 34 из них смогли стать донорами.  Здравоохранение
792
Самарские энергетики приняли участие в акции по сдаче крови
16 июня 2021, 11:46
Самарские энергетики приняли участие в акции по сдаче крови
На этот раз донорами стали более 40 человек.  Здравоохранение
831
В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников.
11 июня 2021, 17:21
В регионе пройдут мероприятия в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови»
В рамках мероприятия будет установлена специальная фотозона, яркий реквизит для создания фото, создана праздничная атмосфера для участников. Общество
1023
Здравоохранение
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
17 сентября 2021  12:22
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
100
На обеспечение бесплатными лекарствами лечащихся на дому пациентов с COVID-19.
16 сентября 2021  18:35
Самарской области выделено дополнительно более 211 млн рублей
512
В Самаре за сутки заболели 196 человек.
16 сентября 2021  14:59
В регионе подтверждено 477 новых случаев коронавирусной инфекции
502
В Самаре заболели 182 человека.
15 сентября 2021  15:19
Стало известно, где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
620
За сутки в Самаре заболели 183 человека.
14 сентября 2021  15:52
Стало известно, где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
680
В Самаре за сутки заболел 191 человек.
12 сентября 2021  18:34
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1036
178 человек за сутки заболели в Самаре.
11 сентября 2021  14:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1370
Планируется обновление кровли, усиление несущих конструкций, замена водопровода и канализации, ремонт электроснабжения и электроосвещения, наружная и внутренняя отделка зданий.
10 сентября 2021  18:45
В поликлинике в Смышляевке начался капитальный ремонт
1426
Транспорт приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
10 сентября 2021  16:55
Ставропольская ЦРБ получила 17 новых автомобилей для оказания неотложной помощи
1167
Скончались за сутки 25 человек.
10 сентября 2021  15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1055
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
658
Весь список
В центре внимания
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
17 сентября 2021  11:21
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
126
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
17 сентября 2021  10:47
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
138
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
466
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
460
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
417
Весь список