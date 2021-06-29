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В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета

29 июня 2021 15:55
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На базе Самарской городской больницы № 6 и Самарской городской больницы № 10.

С целью обеспечения доступности вакцинации от новой коронавирусной  инфекции для жителей областной столицы заработали два новых круглосуточных кабинета на базе Самарской городской больницы № 6 и Самарской городской больницы № 10. Всего в Самаре в настоящее время работают 3 кабинета, в которых можно пройти вакцинацию   после 20.00,  в том числе ночью.

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы № 10 по адресу улица Медицинская,4, телефон 8 927 746 14 40. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения кабинете 18, после 20.00 — в травматологическом пункте.

В больнице № 6 по адресу улица  Советской армии, 56  пройти  вакцинацию  от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210 ,   с 20.00 до 7.30  — в  кабинете  106, телефон 8(846)2079714.

Напомним, в Самаре круглосуточный кабинет также работает  на базе  городской больницы № 4  по адресу улица Мичурина,125, телефон 8(846)3124890.

Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время  может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Круглосуточный кабинет  в Тольятти  работает на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5, телефон 8(8482)790451.

Кроме того,  работают  дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

В Отрадном на базе  приемного отделения  городской больницы по адресу улица Ленина, 61,  телефон 88466122348.

В Безенчуке на базе приемного отделения  ЦРБ по адресу   улица Мамистова,  52, 8-84676-2-41-49

В Чапаевске  на базе приёмного покоя  ЦГБ по адресу  улица, Ленина 104, 88463930447

В Камышлинском районе  на базе приемного отделения  ЦРБ по адресу с. Камышла , улица  Победы,  68, 8-846-64-33741.

Приглашаем жителей пройти вакцинацию от COVID-19!

 

Теги: вакцинация прививочные кабинеты

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