В Самаре хотят открыть центр медицинского туризма для приезжих

106

В Самаре могут открыть центр медицинского туризма - специализированную "гостиницу" для тех, кто приезжает на лечение в областную из столицу из других регионов и стран, а также их родственники.

С таким предложением обратился в среду 3 марта заместитель председателя региональной Общественной палаты Константин Титов к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. По словам Титова, идею уже предварительно поддержали представители минздрава, минэкономразвития и департамента туризма.

По задумке, в центре могли бы оборудовать коечные места, кабинеты для медосмотра и процедурные кабинеты для сдачи анализов. Возможной площадкой для размещения объекта назван долгострой недалеко от онкологического центра - недостроенная гостиница.

Глава региона нашел идею интересной и отметил, что реализовать такой проект эффективнее на принципах государственно-частного партнерства, проведя переговоры с собственником и найдя инвестора. Константин Титов отметил, что Общественная палата намерена проводить эту работу, пишет Самру.ру.