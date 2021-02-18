В Рождествено отправили первые 100 доз вакцины от коронавируса

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100 жителей села Рождествено Волжского района прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Для этого был организован специальный рейс на правый берег Волги, чтобы оперативно доставить вакцину с соблюдением необходимых требований (холодовая цепь) сообщает Минздрав региона.



По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с участием министров здравоохранения и транспорта был организован спецрейс судна на воздушной подушке, которое быстро доставило на правобережье морозильный контейнер с вакциной ГамКовидВак для проведения прививочной кампании в селе Рождествено.



На территории Волжского района организовано шесть прививочных пунктов, в том числе один из них мобильный на базе передвижного комплекса в поселке Рощинский. 16 февраля к ним присоединился седьмой прививочный пункт в селе Рождествено.



«На сегодняшний день в Волжском районе привито от коронавирусной инфекции почти 2,5 тысячи жителей, - рассказал главный врач Волжской центральной районной больницы Дмитрий Лисица. - Люди идут на вакцинацию достаточно активно, проявляют заботу о своем здоровье и стараются уберечь себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, чтобы всем вместе победить пандемию. Вакцинация – это прежде всего защита от инфекции, это выработка иммунитета. Особенно это актуально для пожилых людей, которые больше подвержены риску заражения, развитию тяжелых осложнений новой коронавирусной инфекции. Мы начали с себя, сначала прививались медицинские работники, чтобы собственным примером показать своим коллегам и жителям, что это безопасно, эффективно и необходимо делать».



Жители села активно откликнулись на приглашение пройти вакцинацию. Так, Елена Пирогова выразила уверенность, что вакцина поможет избежать заражения, поэтому жители села активно записываются на прививку, а Александр Заровнятных напомнил, что отечественные вакцины всегда были лучшие в мире: «Считаю, нужно обязательно вакцинироваться, чтобы не заразиться инфекцией, я верю в российскую медицину», - заключил он.



Старт вакцинации в селе Рождествено начался с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено. По мере поступления вакцины в соответствии с графиком будет проводиться вакцинация жителей от COVID-19. Напомним, вакцинация проводится бесплатно и добровольно.