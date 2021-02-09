В Ростове спасли мужчину с шариковой ручкой в голове, пронзившей мозг через глаз

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В Ростове-на-Дону врачи провели уникальную операцию и извлекли из головы 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок, передает Лайф. Об этом сообщается на странице городской больницы скорой помощи в "Инстаграме".

Пациента доставили в больницу ночью. Медики отметили, что предмет чудом не повредил важные сосуды и ствол головного мозга. После ювелирной операции, проведённой с помощью новейшего медицинского оборудования, мужчине сделали КТ, а затем перевели его в реанимацию.

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"Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести её тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей. И это было сделано на высочайшем уровне", — говорится в публикации.

Фото © Instagram / gbsmp_rnd / Лайф