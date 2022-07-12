В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян

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В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования, рассказали в ведомстве. Результаты анализов подтвердили инфекцию. Пациент находится на карантине в больнице. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

Молодой человек проживал один и, находясь в России после поездки, практически ни с кем не контактировал. Те же, с кем он виделся, уже уведомлены и находятся под медицинским наблюдением.

Оспа обезьян – вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9000 случаев инфицирования.