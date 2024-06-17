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В России за год спрос на медработников вырос на 17%

17 июня 2024 09:27
127
В России за год спрос на медработников вырос на 17%

Ко дню медицинского работника эксперты hh.ru проанализировали вакансии в области медицины и фармацевтики. Аналитики выяснили, кто пользуется наибольшим спросом, как поменялась зарплата у медицинских специалистов, а также какие кадровые проблемы испытывают медицинские организации.

В мае в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 17% и превысило 45 тысяч предложений о работеЕсли в целом посмотреть на период с января по май и сравнить с прошлым годом, то рост количества вакансий составил 20%. Ярче всего за первые пять месяцев проявилась нехватка лаборантов (+69% вакансий год к году), специалистов по сертификации (+48%) и ассистентов врачей (+38%).

Серьезнее всего выросла предлагаемая зарплата у специалистов по сертификации – на 23%, и составила 63 300 руб. В тройку специалистов, чьи зарплатные предложения увеличились, вошли медицинские представители и лаборанты (+20%, 87 600 руб. и 50 700 руб., соответственно), а также научные специалисты и врачи (+19%, 57 700 руб. и 81 900 руб., соответственно).

Специализация

Медиана зарплат в янв.-май 24 г.

Динамика зарплаты

Специалист по сертификации

63 300,00 ₽

+23%

Медицинский представитель

87 600,00 ₽

+20%

Лаборант

50 700,00 ₽

+20%

Научный специалист, исследователь

57 700,00 ₽

+19%

Врач

81 900,00 ₽

+19%

Медицинская сестра, медицинский брат

47 100,00 ₽

+18%

Главный врач, заведующий отделением

104 900,00 ₽

+17%

Заведующий аптекой

72 500,00 ₽

+14%

Ассистент врача

50 900,00 ₽

+10%

Фармацевт-провизор

59 600,00 ₽

+10%

Ветеринарный врач

60 900,00 ₽

+9%

 

Самая высокая предлагаемая зарплата у главврачей (104 900 руб.), медицинских представителей (87 600 руб.) и у обычных врачей (81 900 руб.).

Наибольшее число вакансий в январе-мае 2024 года было открыто для врачей (47% от всех в области медицины), медсестер/ медбратьев (20%), для фармацевтов-провизоров (9%), научных специалистов (7%) и медицинских представителей (4%).  В мае среди всех медицинских специалистов врачи находятся на первом месте по уровню конкуренции. На одну такую вакансию приходилось 1,1 резюме, причем год к году ситуация практически не изменилась (в мае 2023 года – 1 резюме).  Кроме того, в пятерку специалистов с самой низкой конкуренцией в медицинской области вошли: фармацевт-провизор (1,4 резюме на вакансию), медсестра/медбрат (2), главврач (2,3), ветеринарный врач (2,5).

 

Кадровые проблемы медицинских организаций

В преддверии Дня медработника Служба исследований hh.ru совместно с Ассоциацией частных клиник Санкт-Петербурга провела опрос компаний-работодателей из медицинской сферы. Опрос проводился в период с апреля по июнь 2024 года. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать более одного ответа.

Исследование рынка труда в медицинской сфере показало, что в 2024 году по сравнению с 2023 сразу для 70% опрошенных медицинских компаний поиск работы усложнился, набирать персонал стало сложнее. Еще треть компаний отметили, что упрощения процесса найма медиков за последний год не произошло. И очень показательно: ни одна опрошенная компания не заявила, что искать медицинские кадры стало проще.

85% работодателей из мед. сферы отметили, что сложнее всего стало принимать на работу (из-за острейшего кадрового дефицита) средний мед.персонал. Еще 60% компаний добавили, что высший мед.персонал также стало сложнее найти и трудоустроить.

Кадровый дефицит меняет и HR-стратегию компаний. Так, 73% компаний из мед.сферы признались в ходе опроса, что для них в приоритете с точки зрения найма сейчас специалисты со достаточным опытом в профессии. Еще 60% работодателей добавляют, что предпочтут специалистов, которые могут стать наставниками и менторами по разным направлениям. Между тем 65% работодателей приняли ситуацию кадрового дефицита и готовы не только брать неопытных молодых специалистов, но и обучать их и воспитывать под себя. Похожую стратегию выбрали 19% компаний: они общаются с выпускниками вузов\ссузов и активно привлекают и рассказывают о своей компании ДО окончания обучения. Еще 2% компаний буквально идут в школы и активно занимаются профориентацией школьников. 

Также работодатели поделились мыслями, какие проблемы испытывают медицинские организации в разрезе кадров. Так, 2\3 опрошенных или 58% компаний отмечает, что одна из ключевых проблем медицинской сферы на данный момент – нехватка квалифицированных кандидатов. На втором месте по частотности сразу две другие проблемы: быстрое выгорание сотрудников и неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.). Эти две проблемы отметили сразу по 42% компаний.

На третьем месте оказались сразу три наболевшие и глубоко связанные между собой проблемы: снижение интереса к мед. профессии у действующих работников и как следствие переход в другие сферы с меньшей нагрузкой и лучшими условиями, низкая «сохранность» выпускников-медиков в профессии и параллельно с этим старение действующего кадрового состава. Об этих проблемах заявили сразу по 27% или каждая третья опрошенная компания.

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