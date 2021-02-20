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В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом A(H5N8)

20 февраля 2021 16:33
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Птичий грипп пока не передается от человека человеку, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, сообщила в субботу на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", - сказала она. Глава Роспотребнадзора отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

"Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро", - сказала она.

Передача от человека к человеку

Случаи передачи нового типа вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы, заявила Попова.

"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку - он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, "насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время".

"Это научное открытие наших ученых, института "Вектор" Роспотребнадзора позволяет предупредить и ученых, и практиков, и общественность и граждан во всем мире, чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики. Время для этого у нас сегодня есть", - подчеркнула главный санитарный врач России.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.

"Данные о первом в мире случае инфицирования человека гриппом A(H5N8) уже направлены в адрес Всемирной организации здравоохранения. Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в своих результатах", - сказала она. "Вектор" Роспотребнадзора уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер", - добавила Попова.

Основная задача науки

Попова сообщила, что большая задача науки заключается в том, чтобы вовремя успеть отследить межвидовой переход вируса, как это произошло с обнаружением в России первого в мире случая инфицирования человека птичьим гриппом.

"Важной проблемой сегодняшней эпидемиологической науки и практики является контроль, мониторинг и изучение возможного межвидового перехода различных микроорганизмов в первую очередь вирусов от животных к человеку. Мы знаем несколько таких примеров и один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животное. У нас есть примеры свиного гриппа, птичьего гриппа, и вовремя увидеть начало этого межвидового перехода - большая задача науки. Все предыдущие случаи, к сожалению, было зафиксированы только тогда, когда человек начинал болеть и болеть тяжело", - сказала она.

Попова пояснила, что одной из задач Роспотребнадзора является отслеживание возбудителей птичьего гриппа, контроль за ними, чтобы максимально быстро и рано выявить начало межвидового перехода.

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

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Комментарии

Здравоохранение
20 февраля 2021  16:33
Птичий грипп пока не передается от человека человеку, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом A(H5N8)
Птичий грипп пока не передается от человека человеку, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
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20 февраля 2021  16:08
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