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В России выявили два случая нового варианта коронавируса

25 сентября 2024 11:56
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В России выявили два случая нового варианта коронавируса

На данный момент в России выявили два случая заболевания вариантом коронавируса XEC. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Один случай заражения новым вариантом COVID-19 был обнаружен в Ростовской области, второй — в Уфе.

«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для защиты от болезни в период подъема заболеваемости в стране ведомство рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, а также проветривать помещения.

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