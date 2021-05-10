В России ведется разработка «умного» браслета для диабетиков

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В России ведется разработка «умного» браслета с неинвазивным сенсором, который позволит с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови, сообщили в центре компетенций НТИ «Сенсорика», передают "Известия".

По словам ученых, сенсор позволит измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут передаваться на смартфон, который сможет отправлять статистические данные врачу через облачный телемедицинский сервис. Впоследствии специалист сможет проанализировать информацию в специальном приложении.

Все известные на сегодняшний день способы позволяют получить точные данные, однако только инвазивным путем.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов