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В России ведется разработка «умного» браслета для диабетиков

10 мая 2021 21:54
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По словам ученых, сенсор позволит измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час.

В России ведется разработка «умного» браслета с неинвазивным сенсором, который позволит с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови, сообщили в центре компетенций НТИ «Сенсорика», передают "Известия".

По словам ученых, сенсор позволит измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут передаваться на смартфон, который сможет отправлять статистические данные врачу через облачный телемедицинский сервис. Впоследствии специалист сможет проанализировать информацию в специальном приложении.

Все известные на сегодняшний день способы позволяют получить точные данные, однако только инвазивным путем.

 

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Теги: браслет диабет Россия сенсор

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