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В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми

1 сентября 2021 10:59
174
В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми

Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно в России с 1 сентября будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника.

Соответствующая мера поддержки семей с детьми была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. В своем выступлении глава государства также предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.

По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. По подсчетам министерства труда и социальной защиты, претендовать на увеличенные больничные смогут свыше 1,5 миллиона родителей.

Также в силу вступает новый порядок предоставления льготникам набора социальных услуг. Согласно совместному приказу Минтруда и Минздрава, заявление о предоставлении набора либо отказе от него можно подать через, территориальный орган ПФР, МФЦ или Единый портал госуслуг. За рецептом на необходимые лекарства, медицинские изделия и лечебное питание надо обращаться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Рецепт можно оформить в электронном виде.

Также в электронном виде может быть оформлен специальный талон на бесплатный проезд железнодорожным транспортом дальнего следования к месту лечения и обратно. Для подтверждения действительности проездных документов на бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом могут использоваться данные информационных систем о льготниках, сообщает РИА Новости.

Теги: 1 сентября больничный выплаты дети

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