В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ

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Около одного процента населения России живет с положительным ВИЧ-статусом, такую статистику привел в своем отчете Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Специалисты центра прогнозируют к 2025 году рост числа ВИЧ-инфицированных в пределах 15-20%, а его директор Вадим Покровский ранее заявлял Интерфаксу о том, что к 2030 году заболевших россиян может стать вдвое больше.

В отчете Центра отмечено, что на конец 2021 года в России проживало более 1,1 млн людей с подтвержденный в лаборатории положительным статусов ВИЧ. Аналитики подсчитали, что с 1987 года, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения ВИЧ-инфекцией, от СПИДа в России умерло более 425 тыс. человек — это численность населения города Тверь.

В 2021 году было выявлено всего 71 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Хоть темп роста новых заражений снизился, смертность за прошлый год от ВИЧ заметно выросла: в 2021-м скончалось более 34 тыс. инфицированных россиян, что 5,9% больше, чем в 2020 году.

Аналитики аргументировали рост числа смертей среди ВИЧ-инфицированных: “Увеличение числа смертей ВИЧ-инфицированных в 2021 году, на фоне увеличения охвата лечением, объясняется общим увеличением смертности населения, связанным с эпидемией коронавирусной инфекции, обусловленным как заражением коронавирусом, так и уменьшением доступа к оказанию медицинской помощи, проявившемся и в сокращении доли людей живущих с ВИЧ, находящихся на диспансерном наблюдении“.

Специалисты также нашли объяснение продолжающемуся росту общего числа ВИЧ-инфицированных в стране: “ВИЧ — неизлечимая болезнь, а поскольку число вновь заразившихся превышает число погибших от него общее число заразившихся ВИЧ продолжает расти“.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Самарская область в 2021 году вышла за рамки топ-10 регионов по числу новых выявленных случаев в пересчете на численность населения (число случаев/100 тыс. человек). Регион занял 13 место с показателем заболеваемости в 2021 году 68,3 к 100 тыс. человек.

Однако Самарская область остается в числе 22 субъектов страны с показателем пораженности ВИЧ-инфекцией, превышающим среднероссийское значение. По этому показателю регион занимает пятое место: 1515 человек с ВИЧ на 100 тыс., пишет Обозрение.

Обогнали по этому показателю наш регион только Кемеровская (2069) Иркутская (2042), Свердловская (1890) и Оренбургская (1594) области.