В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии

49

Осенью 2024 года в России запланированы клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Первую в мире вакцину от аллергии, созданную в России, начнут испытывать в конце сентября — октябре, клинические исследования позволят подтвердить ее эффективность… Доклинические исследования вакцины уже завершены», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Разработка представляет собой инновационный препарат против пыльцевой аллергии на березу и связанной с ней пищевой аллергии. Скворцова выразила уверенность, что предстоящий «полевой» сезон в апреле и мае позволит подтвердить эффективность и безопасность вакцины, что станет значительным шагом в борьбе с аллергическими заболеваниями, пишет Ура.ру.