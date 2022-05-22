Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский дом "стояния Зои" подарят РПЦ
Цeнтр ГИМС напоминает правила выхода в акватории на маломерных судах
Цeнтр ГИМС напоминает правила выхода в акватории на маломерных судах
В Самаре ведется проверка по факту массового отравления кадетов
В Самаре ведется проверка по факту массового отравления кадетов
Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре
Гигантская очередь стояла до ночи в Третьяковскую галерею в Самаре
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках
Житель Похвистнево решил подзаработать на наркотиках
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 9-летний велосипедист
В России могут задуматься о вакцинации от оспы
В России могут задуматься о вакцинации от оспы
В Самаре провели совещание по обсуждению концепции музея-галереи «Заварка»
В Самаре провели совещание по обсуждению концепции музея-галереи «Заварка»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России могут задуматься о вакцинации от оспы

22 мая 2022 11:20
157
В России могут задуматься о вакцинации от оспы

Эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, именно оспы обезьян опасаться не нужно, но не стоит исключать вероятность биотерроризма.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. По данным Минздрава России, в нашей стране случаев заражения нет. Кроме того, у нас есть средства для диагностики заболевания и препараты для его терапии. Часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, которая проводилась в стране до 1980 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В России могут задуматься о вакцинации от оспы
22 мая 2022  11:20
В России могут задуматься о вакцинации от оспы
157
Лекарство впервые использовали в городской больнице.
21 мая 2022  18:26
Девочка с диагнозом СМА из Петербурга получила препарат стоимостью 100 млн рублей
520
21 мая 2022  07:23
Важное значение сна для здоровья человека
190
Она также подчеркнула, что вероятность завоза инфекции в Россию невысока из-за ограничения авиасообщения между РФ и странами, где сейчас наблюдаются вспышки заболеваемости.
20 мая 2022  22:11
Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала способ защититься от оспы обезьян
736
Всероссийский форум «Здравница 2022» — главное событие в области санаторно-курортного направления и здравоохранения.
20 мая 2022  20:42
В Самарской области пройдет XXI Всероссийский форум «Здравница 2022»
725
Сегодня Армен Бенян ознакомился с работой трассового медицинского пункта, расположенного вдоль федеральной трассы М5 недалеко от Курумоча.
20 мая 2022  19:39
В Самарской области планируют расширять работу трассовых медицинских пунктов
624
Так, в прошлом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона привлечено 100 врачей и 40 фельдшеров.
20 мая 2022  15:53
Меры соцподдержки помогают привлекать в медучреждения региона новых специалистов
473
Ожидается, что мероприятие посетит директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
20 мая 2022  15:23
ВОЗ проведет экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки оспы обезьян
534
В Австралии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян.
20 мая 2022  09:21
В Австралии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
442
Сейчас ремонтные работы ведутся в здании поэтажно. Прием маленьких пациентов проводится  в помещениях, где не ведутся ремонтные работы.
19 мая 2022  17:58
В Жигулевске продолжается ремонт детской поликлиники
646
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
7941
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
198
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
683
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
554
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
699
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
638
Весь список