В России могут задуматься о вакцинации от оспы

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Эпидемиологам после начала распространения за рубежом оспы обезьян стоит задуматься, не пора ли возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, именно оспы обезьян опасаться не нужно, но не стоит исключать вероятность биотерроризма.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. По данным Минздрава России, в нашей стране случаев заражения нет. Кроме того, у нас есть средства для диагностики заболевания и препараты для его терапии. Часть россиян имеют иммунитет к оспе обезьян благодаря обязательной вакцинации от натуральной оспы, которая проводилась в стране до 1980 года.