В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака

117

Российские ученые готовы в ближайшие полтора месяца приступить к лечению пациентов отечественной МРНК-вакциной от рака, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

"Больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению", — сказал он, выступая на круглом столе "История российского лидерства в области медицинской науки и технологий".

По словам Гинцбурга, препарат начнут вводить в экспериментальном режиме больным меланомой.

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, создана на основе неоантигенов. Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. Помогает в этом искусственный интеллект, который анализирует параметры опухоли и выдает "чертеж" будущего препарата. По нему специалисты в течение недели приготовят вакцину.

Фото: pxhere.com