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В России будут блокировать продажи просроченных и украденных лекарств

27 декабря 2023 09:21
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В России будут блокировать продажи просроченных и украденных лекарств

В скором времени на территории России может стать технически невозможна реализация в аптеках нелегальных и просроченных лекарственных препаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Заместитель председателя российского кабмина поручил разработать трём ведомствам (Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития) нормативный акт, который сможет исключить продажу украденных и просроченных лекарств благодаря сведениям о товаре в системе маркировки. В аппарате подтвердили инициативу вице-премьера и пояснили, что она связана с мерами дополнительной защиты потребителей.

Представители Минздрава, в свою очередь, подчеркнули, что, согласно нормам действующего законодательства, реализация контрафактного или фальсифицированного продукта и так запрещена. Специалисты ведомства выразили готовность принять участие в обсуждении запрета, а в Минпромторге рассказали, что уже работают над исполнением поручения Григоренко.

Ранее Лайф писал, что благодаря росту экономики российская фармацевтическая отрасль успешно наращивает производство и продажу своей продукции. Сообщается, что в 2022 году этому сектору помогло его исключение из санкционного списка, так как доля импортных лекарств достигает 50%.

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