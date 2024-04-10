В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией

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Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, как минимизировать проявления сезонной аллергии.

В беседе с агентством RuNews24.ru во вторник, 9 апреля, специалист подчеркнула, что самое главное в период, когда начинается цветение растений, — избегать контакта с аллергеном. Первыми весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем злаки, потом сорняки, а за ними снова начинают цвести злаки.

Узнать точно, на какую именно пыльцу аллергия, поможет анализ на антитела к тому или иному предполагаемому раздражителю.

Вершинина добавила, что также с сезонной аллергией можно бороться терапевтическим методом, основанным на так называемой иммунотерапии. Пациенту делают инъекции раствора аллергена, постепенно повышая дозу. Принцип «подобное лечат подобным» преследует цель переключить иммунную реакцию на другие, более безопасные раздражители.

Эксперт подчеркнула, что полностью вылечить аллергию невозможно, поскольку это заболевание обусловлено наследственностью и заявляет о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов «в нужное время в нужном месте», пишут "Известия".