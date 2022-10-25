В регионе завершается очередной этап масштабного обновления медицинской инфраструктуры в селах и малых городах

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В регионе завершается очередной этап масштабного обновления медицинской инфраструктуры в сельской местности и малых городах. На сегодняшний день возведены 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий.

Подразделения готовятся к открытию: оснащаются медицинским и компьютерным оборудованием, получают лицензии на медицинскую деятельность, оформляются в соответствии символикой «Службы здоровья» — бренда, объединяющего объекты регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Также в ближайшее время будет завершено возведение двух медицинских подразделений. В четырех районах области — Кинель-Черкасском, Похвистневском, Красноярском и Сергиевском — продолжается строительство клинико-диагностических отделений центральных районных больниц.



ФАП в селе Мулловка Елховского района был возведен одним из первых в регионе.



«В новом фельдшерско-акушерском пункте замечательные условия для приема пациентов. В нем просторно, светло. Благоустроена территория подразделения. Здание расположено в центре села, куда удобно добираться каждому жителю, — отметил главный врач Елховской центральной районной больницы Леонид Винокуров. — Он оснащен всем необходимым, в том числе новым компьютером и современным медицинским оборудованием. Заведует ФАПом Лиля Абдряхимова, которая два десятка лет работает в Мулловке, а в медицине трудится более 30 лет. Это грамотный и ответственный специалист, её уважают и любят односельчане».



В улучшенных условиях будут получать медпомощь более 300 жителей. По графику в новом ФАПе будут вести прием врач-терапевт и узкие специалисты. В модульном здании комфортный холл, помещение для приема, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным.



«Мы давно мечтали о новом здании, с нетерпением ждали окончания работ, и вот ФАП готов, — рассказала заведующая ФАПом, фельдшер Лиля Минзуфакимовна. — Все оборудование новое и современное, в том числе компьютер, с помощью которого мы сможем работать в ЕМИАС, проводить телемедицинские консультации различных форматов».

Фото: минздрав СО