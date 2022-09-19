В регионе завершается обновление медицинских подразделений в Приволжском и Хворостянском районах

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Руководитель управления медицинского образования и профессионального развития Марина Шумская ознакомилась с ходом капитального ремонта в подразделениях Приволжской и Хворостянской центральных районных больниц.

Капитальный ремонт в здании детского поликлинического отделения Хворостянской центральной районной больницы стартовал в июне этого года. На сегодняшний день работы выполнены на 99%. Дополнительно установлен пандус для удобства маломобильных пациентов. Завершается благоустройство территории подразделения и установка элементов навигации в соответствии с концепцией бережливого производства.

Завершается и обновление офиса врача общей практики в села Новотулка Хворостянского района. В ближайшее время около 1500 жителей будут получать медицинскую помощь в наиболее комфортных и современных условиях.

В Приволжском районе Марина Алексеевна проконтролировала ход ремонта в фельдшерско-акушерском пункте поселка Степняки, где получают медпомощь более 600 человек.

В этом году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области обновляются 42 подразделения медучреждений. В 15 муниципальных образованиях возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

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