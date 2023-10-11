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В регионе продолжается иммунизация населения против гриппа. В рамках прививочной кампании планируется привить не менее 60% населения.

Жительнице села Ташелка Валентине Дуняшиной 77 лет, к своему здоровью женщина относится трепетно. Чтобы обезопасить себя и своих близких Валентина Анисимовна прививается ежегодно.

«В моем возрасте вакцинация особенно необходима. Чтобы не болеть, вакцинируюсь каждый год. Сегодня мне сделали прививку от гриппа и проинформировали, что будут скоро прививать и от коронавируса, когда поступит вакцина», - рассказала жительница села.

Всего в Ставропольском районе прошли вакцинацию против гриппа почти 24 тысячи жителей, среди которых более 8 тысяч детей.

«Вакцинированные легче переносят инфекцию, с которой могут встретиться, в частности, грипп», - напомнил врач общей практики Сергей Железин.

Главный врач больницы Лилия Малкина рассказала, что вакцинация против гриппа проводится во всех медицинских подразделениях района, в том числе работает круглосуточный прививочный кабинет в главном корпусе центральной больницы, а также организован выезд по графику передвижного мобильного комплекса. Ведется активная работа с трудовыми коллективами организаций.

Напомним, вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. В первую очередь она проводится следующим категориям населения:

- дети старше 6 месяцев

- школьники

- студенты колледжей и вузов

- работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы

- беременные женщины

- взрослые старше 60 лет

- призывники

- пациенты с хроническими заболеваниями.

Все пункты вакцинации с адресами и телефонами можно найти на карте - https://clck.ru/35gxW7.

На ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам. Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте.

Фото: freepik.com