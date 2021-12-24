Я нашел ошибку
Главные новости:
Ход работ на этом объекте был под пристальным вниманием депутатов областного парламента на всех этапах капремонта.
В Малой Малышевке капитально отремонтировали дом культуры
О ремонте трассы обращались тысячи жителей Кинеля в социальных сетях к Губернатору Самарской области.
В Кинеле приступили к обустройству временной объездной дороги
Награды получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности.
Церемонию награждения лауреатов акции «Народное признание» повторят в телевизионном эфире
Выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи.
28 декабря перед центральным входом Музея имени Алабина начнет работать бесплатный ледовый каток
В Самаре за сутки заболели 227 человек.
24 декабря в регионе выявлено 537 новых случаев коронавирусной инфекции
Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества и губернии в целом.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Олега Яковлева
"Если женщина не успела вакцинироваться до наступления беременности, рекомендуется сделать прививку на сроке от 22 недель, когда плод полностью сформирован".
В регионе более 2500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19 
О благоустроенном парке жители микрорайона Шлюзовой мечтали давно.
В Тольятти в 2022 году появится "Эко-Парк Шлюзовой"
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе более 2500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19 

24 декабря 2021 15:54
145
"Если женщина не успела вакцинироваться до наступления беременности, рекомендуется сделать прививку на сроке от 22 недель, когда плод полностью сформирован".

В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Прививки сделали более 1 млн 625 тысяч человек. Среди вакцинированных растет количество беременных. Так, 23,5 % всех беременных жительниц региона уже защищены с помощью вакцинации.

«Женщине необходимо начать подготовку к беременности за 3–6 месяцев до зачатия ребёнка. Сегодня одним из важных пунктов подготовки является вакцинация от COVID-19, — рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая. — Если женщина не успела вакцинироваться до наступления беременности, мы рекомендуем сделать прививку на сроке от 22 недель, когда плод полностью сформирован. На больших сроках беременности иммунитет женщины ослаблен, реакция организма на COVID-19 непредсказуема. Особенно уязвима женщина на третьем триместре беременности. В первую очередь, вакцинацию необходимо пройти женщинам из группы риска по тяжёлому течению коронавирусной инфекции. В нее входят беременные женщины с избытком массы тела, страдающие гестационным диабетом, хроническими заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой системы».

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Вакцинация

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе более 2500 беременных женщин защитились от COVID-19 с помощью вакцинации
24 декабря 2021, 13:51
В Самарском регионе более 2500 беременных женщин защитились от COVID-19 с помощью вакцинации
Женщине необходимо начать подготовку к беременности за 3–6 месяцев до зачатия ребёнка. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
215
Меры пресечения за отказ от вакцинации от COVID-19 не нужны
24 декабря 2021, 10:30
Меры пресечения за отказ от вакцинации от COVID-19 не нужны
Об этом заявил Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции. В стране
251
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
22 декабря 2021, 13:46
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
37% опрошенных из Самарской области отметили, что всегда были за вакцинацию. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
559
Здравоохранение
24 декабря 2021  15:54
В регионе более 2500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19 
145
Курс лечения препаратом составляет 14 дней.
23 декабря 2021  23:09
Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешили для применения в возрасте от 18 до 65 лет
479
При резком понижении температуры правильно планируйте свое пребывание на открытом воздухе, чтобы оно не было слишком длительным.
23 декабря 2021  21:08
Рекомендации специалистов: как уберечь здоровье в морозы
500
Прощание с Олегом Яковлевым состоится 24 декабря 2022 года в 11:00 в храме «Всех Святых» на ул. Тухачевского, 219.
23 декабря 2021  18:33
Скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, академик РАМТН Олег Яковлев 
613
В настоящее время роддом больницы им. Пирогова - это акушерский стационар второго уровня, который отвечает всем необходимым требованиям.
23 декабря 2021  16:58
60 лет работы роддома больницы им. Пирогова: за эти годы в отделении родилось около 500 000 детей
531
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
515
Самарцам рассказали, как уберечь здоровье в мороз
23 декабря 2021  12:46
Самарцам рассказали, как уберечь здоровье в мороз
401
Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов.
22 декабря 2021  23:23
Врач-терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз
623
Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара.
22 декабря 2021  22:07
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
722
В детском поликлиническом отделении Самарской городской больницы № 10 завершается ремонт.
22 декабря 2021  19:12
В Самарской горбольнице №10 будет внедрена новая модель оказания первичной помощи
713
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2571
Весь список
В центре внимания
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
214
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
24 декабря 2021  13:27
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
201
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
24 декабря 2021  11:45
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
285
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
513
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
23 декабря 2021  12:41
В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи»
455
Весь список