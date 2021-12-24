В регионе более 2500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19 

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В Самарской области продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Прививки сделали более 1 млн 625 тысяч человек. Среди вакцинированных растет количество беременных. Так, 23,5 % всех беременных жительниц региона уже защищены с помощью вакцинации.



«Женщине необходимо начать подготовку к беременности за 3–6 месяцев до зачатия ребёнка. Сегодня одним из важных пунктов подготовки является вакцинация от COVID-19, — рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая. — Если женщина не успела вакцинироваться до наступления беременности, мы рекомендуем сделать прививку на сроке от 22 недель, когда плод полностью сформирован. На больших сроках беременности иммунитет женщины ослаблен, реакция организма на COVID-19 непредсказуема. Особенно уязвима женщина на третьем триместре беременности. В первую очередь, вакцинацию необходимо пройти женщинам из группы риска по тяжёлому течению коронавирусной инфекции. В нее входят беременные женщины с избытком массы тела, страдающие гестационным диабетом, хроническими заболеваниями печени, почек, сердечно-сосудистой системы».

Фото: оперштаб СО