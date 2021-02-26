В региональном минздраве назначены заместители министра

На должность заместителя министра — руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования назначен Павел Золотарев.
Ранее возглавлявший департамент Асланбек Майрамукаев назначен заместителем министра — руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.
Павел Золотарев окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Стаж работы в здравоохранении — более 10 лет. П.Н. Золотарев возглавлял ряд частных медицинских организаций Самары, с 2016 года работал проректором по лечебной работе Медицинского университета «Реавиз». Доктор медицинских наук, передает минздрав СО.
Фото: минздрав СО
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