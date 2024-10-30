В регион поставлены все партии вакцин от гриппа, необходимые для формирования коллективного иммунитета

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На этой неделе в Самарскую область поставлена очередная партия - это 238 тысяч доз вакцины "Совигрипп" для профилактики гриппа у взрослого населения. Всего в медучреждения с начала прививочной кампании распределены более 1,8 млн доз вакцин.



Врачи напоминают, что запланированная осенью вакцинация от гриппа - это забота о своем здоровье и эффективная профилактика вирусных инфекций в предстоящий эпидсезон. Особенно необходима прививка людям из групп риска, поскольку именно они переносят заболевание тяжело и с грозными осложнениями, если своевременно не вакцинируются.



"Грипп может давать тяжёлые осложнения со стороны лёгких, которые делятся на две большие группы. Это первичная вирусная пневмония - очень быстро развивающееся осложнение, которое может привести к летальному исходу. И вторая группа – это бактериальные инфекции с развитием бактериальной пневмонии. Особо подвержены тяжёлому течению инфекции люди, у которых есть хронические заболевания", - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Самара министерства здравоохранения Самарской области Екатерина Киндалова.



Как отметила специалист, вирус гриппа поражает микроциркуляторное сосудистое русло. Поэтому все заболевания, которые связаны хронически с его повреждением, например, любые сердечно-сосудистые или сахарный диабет приводят к тяжёлому течению гриппа.



"Если у Вас диагностированы гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма и другие хронические заболевания, то вам необходимо прививаться, не откладывая", - подчеркнула врач.



Прививки от гриппа сделали более 1,3 млн жителей региона. Пункты вакцинации работают ежедневно, запланировать визит можно, уточнив информацию о вакцинах на интерактивной карте.

Фото: минздрав СО