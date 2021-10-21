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В прямом эфире из ЦУР СО Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей

21 октября 2021 20:23
370
22 октября, 17:00.

В прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области министр здравоохранения Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей.

Где? — На площадке «Коронавирус. Оперштаб Самарской области».

Когда? — 22 октября, 17:00.

Хотите задать вопрос по теме профилактики и лечения коронавируса, пишите в комментариях под этим постом или же непосредственно во время трансляции прямого эфира!

Трансляция также будет доступна в группах:
- Министерство здравоохранения Самарской области
- Самарская область
- СОВА | sova.info
- ЦУР Самарской области

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