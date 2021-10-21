В прямом эфире из ЦУР СО Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей

370

В прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области министр здравоохранения Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей.



Где? — На площадке «Коронавирус. Оперштаб Самарской области».



Когда? — 22 октября, 17:00.



Хотите задать вопрос по теме профилактики и лечения коронавируса, пишите в комментариях под этим постом или же непосредственно во время трансляции прямого эфира!



Трансляция также будет доступна в группах:

- Министерство здравоохранения Самарской области

- Самарская область

- СОВА | sova.info

- ЦУР Самарской области