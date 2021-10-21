В прямом эфире из ЦУР СО Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей

В прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области министр здравоохранения Армен Бенян ответит на вопросы жителей из социальных сетей.
Где? — На площадке «Коронавирус. Оперштаб Самарской области».
Когда? — 22 октября, 17:00.
Хотите задать вопрос по теме профилактики и лечения коронавируса, пишите в комментариях под этим постом или же непосредственно во время трансляции прямого эфира!
Трансляция также будет доступна в группах:
- Министерство здравоохранения Самарской области
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- СОВА | sova.info
- ЦУР Самарской области