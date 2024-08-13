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В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи

13 августа 2024 10:35
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В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи

В понедельник, 12 августа 2024 года, в Правительстве региона состоялось оперативное совещание. По поручению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева его провел временно исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Михаил Смирнов.

Участники совещания обсудили вопросы совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи, работы общественного транспорта накануне начала нового учебного года. Уделили особое внимание отработке обращений граждан, а также вопросам межевания городских земель вблизи объектов социального назначения. Последний вопрос был включен в повестку по инициативе члена молодежного Правительства региона Максима Гаврилова.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов сообщил, что в регионе за период с 22 июля по 12 августа чрезвычайных ситуаций не произошло. Тем не менее, прошедшие недели были отмечены рядом происшествий с трагическим исходом. В результате инцидентов на воде погибло двое людей, жизни еще двух граждан оборвали пожары. Произошло шесть крупных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых были травмированы люди.

  «Не ослабляем внимание за соблюдением противопожарного режима и режима безопасности на водных объектах. В то же время, не забываем о том, что приближается зимний отопительный период и продолжаем подготовку к нему. Здесь делаем особый акцент на безопасности людей и бесперебойном проведении отопительного сезона», - обозначил задачи Михаил Смирнов.

Врио министра здравоохранения доложил об организации работы скорой медицинской помощи. «Сейчас в Самарской области в системе службы скорой медицинской помощи – четыре крупных станции, в которые входят 50 подстанций и постов, рассредоточенных во всех муниципалитетах региона», - сообщил Армен Бенян.

В работе службы скорой помощи занято 3388 специалистов, 244 из них – врачи, 1978 - средние медицинские работники, 790 – водители. После реорганизации, проведенной год назад, когда у четырех станций появился единый диспетчерский центр, средняя скорость доезда на вызовы сократилась. Вместе с тем, остается много нерешенных проблем. Это, прежде всего, вопрос с укомплектованием службы кадрами. Наиболее остро он стоит в Тольятти. 

В настоящее время по поручению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проработан вопрос региональной выплаты в размере одного миллиона рублей для врачей, которые трудоустроятся в медучреждения города. Прорабатывается также вопрос строительства служебного жилья для медиков Тольятти и предоставления им жилищных сертификатов.

Кроме того, в ближайшие два года новые посты «скорой» планируют открыть в Борском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Елховском районах, в также в районе села Ягодное, недалеко от съезда с нового моста через Волгу. Врио председателя областного правительства Михаил Смирнов поручил учесть эти предложения в рамках подготовки бюджетных корректировок. «Жизнь и здоровье жителей Самарской области - это вопросы самые главные, и здесь я хотел бы попросить учесть те предложения, о которых вы сейчас доложили, в проекте корректировок бюджета 2024 года. А в бюджете на трёхлетний период, до 2027 года, мы максимально учтем ваши заявки», - отметил он, обращаясь к Армену Беняну.

Дополнительное обучение персонала скорой помощи, обновление автопарка и ремонт подстанций уже включены в программу развития Самарской области.

При обсуждении вопроса о подготовке общественного транспорта к работе в осенний период, врио первого вице-губернатора предоставил слово не профильному министерству, а и.о. руководителя Центра управления регионом Самарской области Дине Черёмушкиной.  Она обозначила наиболее проблемные маршруты в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Волжском районе и других муниципальных образованиях.

В прошлом году поток жалоб граждан на качество работы общественного транспорта существенно возрос именно после 1 сентября. Люди вернулись из отпусков, вышли на работу и учебу, а транспорт продолжал работать в летнем режиме. Чтобы не допустить подобной ситуации впредь, Правительство региона предлагает решение – перевести ряд маршрутов на регулируемый тариф. Причем ряд маршрутов – уже в этом году.

«Будем на следующий год практически все межмуниципальные маршруты тоже переводить на регулируемый тариф. Это позволит обновить подвижной состав, выстроить более четкий график работы. В случае отступления от графика в отношении перевозчика будут применены штрафные санкции», - рассказал врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Неретин.

Вопрос о возможности пересмотра межевания городских земель вблизи объектов социального назначения был включен в повестку по инициативе члена молодежного Правительства региона Максима Гаврилова. Он рассказал, что годом ранее в Кировском районе Самары провели межевание земель, в результате которого внутриквартальные проезды и тротуары, ведущие к школам, были отнесены к зоне ответственности многоквартирных домов.

Теперь эти участки находятся в частной собственности и должны содержаться за счет жителей МКД. Зимой управляющие компании не справлялись с уборкой снега, это привело к многочисленным жалобам граждан.

Михаил Смирнов поручил сформировать рабочую группу при Администрации Самары, которая даст предложения по совершенствованию нормативно-правовых основ процедуры межевания, чтобы исключить подобные ситуации в дальнейшем. Кроме того, будет проработан вопрос о перемежевании конкретных проездов и тротуаров, ведущих к социальным учреждениям.

Также были рассмотрены отдельные обращения граждан к врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву. Михаил Смирнов поручил главам территорий держать решение вопросов на личном контроле и доложить об исполнении Главе региона.

 

 

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