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В поселке Тимофеевка готовятся к  открытию новой врачебной амбулатории

9 октября 2023 18:20
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Возведение модульной амбулатории началось в июне. Сейчас в здании завершается монтаж инженерных коммуникаций, ожидается поставка мебели и оборудования.

В Ставропольском районе завершается подготовка к открытию новой врачебной амбулатории. В ближайшее время почти 6 тысяч жителей поселка Тимофеевка Ставропольского района будут наблюдаться, проходить профилактические обследования и получать консультативную помощь в новых условиях.

Возведение модульной амбулатории началось в июне. Сейчас в здании завершается монтаж инженерных коммуникаций, ожидается поставка мебели и оборудования.

«Тимофеевка — быстрорастущий поселок близ Тольятти. За последние годы численность населения увеличилась почти вдвое. Комплексно развивается социальная инфраструктура, — рассказала главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина. — Наша задача — обеспечить максимальную доступность помощи — профилактиченских прививок, осмотров, диспансеризации, врачебного приема — для детей и взрослых».

Ранее жители посещали офис врача общей практики. В новой амбулатории будут вести прием врач-терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, по графику — кардиолог и невролог. Также будут развернуты дневной стационар и кабинет физиотерапии.

Всего за последние 3 года преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы. Летом открылись обновленные офисы врачей общей практики в селах Русская Борковка, Ташелка и Бахилово, врачебная амбулатория в селе Пискалы.

До конца года в регионе планируется завершить возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. Капитально отремонтированы будут 68 объектов, в том числе в 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

 

Фото:   ru.freepik.com

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