В поселке Новоберезовский продолжаются работы по возведению ФАПа

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В поселке Новоберезовский Волжского района продолжаются работы по возведению фельдшерско-акушерского пункта в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке Новоберезовский началось летом этого года. На сегодняшний день смонтирован металлический каркас здания, выполнен монтаж ограждающих конструкций.

«Завершить работы планируется до конца года, — пояснил главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — К концу намеченного срока более 800 жителей поселка будут получать помощь в гораздо более просторном и современном здании. Также в настоящий момент идет возведение фельдшерско-акушерского в поселке Тридцатый. Мы осуществляем непрерывный контроль за ходом работ на каждой стадии строительства объектов. Администрация муниципального района Волжский недавно выступила с предложением провести благоустройство прилегающих территорий. Я убежден: открытие новых, отвечающих всем современным требованиям фельдшерско-акушерских пунктов позволит нам создать наиболее комфортные условия для оказания неотложной и специализированной помощи населению».



Фото из открытых источников