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В поселке Тридцатый Волжского района готовится к открытию новый ФАП

10 января 2022 14:54
146
В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.

Готовится к открытию обновленное подразделение Волжской центральной районной больницы — фельдшерско-акушерский пункт в поселке Тридцатый.

Возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке Тридцатый началось в сентябре 2021 года. В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.

«В подразделении будут получать медицинскую помощь более 400 жителей поселка, — отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко. — Прием пациентов будет вести фельдшер Гузалия Щежина, которая уже более 35 лет оказывает медицинскую помощь местным жителям. Также будут организованы выезды врача общей практики и узких специалистов: врача-акушера-гинеколога, врача-отоларинголога, врача-эндокринолога».

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в подразделения Волжской больницы также поступило новое медицинское оборудование — два аппарата УЗИ, пять систем эндоскопической визуализации высокого класса, три цифровых рентгенодиагностических комплекса, цифровой маммограф. Кроме того, автомобильный парк учреждения пополнили три мобильных фельдшерско-акушерских пункта.
 

Фото из открытых источников

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