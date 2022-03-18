В поселке Таманский Приволжского района открылся новый ФАП

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В поселке Таманский Приволжского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.



Прием пациентов в подразделении более 30 лет ведет фельдшер Уразган Кинжалиева.

«Жители очень рады новому ФАПу, это большое событие для всех, — рассказала Уразган Сергеевна. — У нас очень уютно, тепло, созданы все условия для оказания медпомощи. Мы будем проводить здесь и диагностические, и лечебные процедуры — от забора крови, вакцинации до диспансеризации».



«В 2021 году в Самарской области было возведено 26 новых модульных зданий для размещения медицинских подразделений, — отметил министра здравоохранения области Армен Бенян. — Появление каждого из них — большая совместная работа администрации района, строителей, специалистов министерства здравоохранения. Все наши усилия направлены на то, чтобы приблизить к жителям качественную медицинскую помощь. В этом главный смысл программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение". Обновленное подразделение Приволжской больницы оснащено всем необходимым, в том числе новым электрокардиографом планшетного типа, с его помощью можно моментально передавать кардиограмму в центр управления сердечно-сосудистыми рисками областного кардиодиспансера. Таким образом минимизируются риски ошибок, и есть возможность сразу же согласовать порядок лечения с областными специалистами».



В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания неотложной помощи, проведения первого этапа диспансеризации. По поручению министра в подразделении также будут созданы условия для проведения мероприятий по физиотерапии и медицинской реабилитации.



Фото: минздрав СО