В поселке Таманский Приволжского района открылся новый ФАП

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре молодые мамы могут бесплатно восстановиться после беременности на тренировках по китайской гимнастике.
В Самаре стартовал проект «Будь здорова, мама!»
Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности. 
Молодежь Самарской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Послы Победы 2022»
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары , где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Участники мероприятия отдали долг памяти Героям, возложив цветы к памятнику Женщине, как символу памяти и торжества мирной жизни на Земле.
В Промышленном районе состоялась патриотическая акция «В единстве - наша сила!»
В Самарской области продолжается информационная акция «Узнай о своих долгах».
УФССП СО: главная цель – правовое просвещение
Участники заседания рассмотрели вопрос, касающийся принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Игорь Комаров: «Важно не допустить отдаления власти от граждан»
Выделенные средства пойдут на организацию временных рабочих мест для жителей, которые могут сегодня остаться без работы.
Самарской области на поддержку занятости людей из федерального бюджета выделят 700 млн рублей
В Самаре за сутки заболели 294 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.8
-3.25
EUR 115.93
-2.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международная акция «Сад памяти» стартует 18 марта в Севастополе
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке Таманский Приволжского района открылся новый ФАП

18 марта 2022 14:09
113
В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания неотложной помощи, проведения первого этапа диспансеризации.

В поселке Таманский Приволжского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Прием пациентов в подразделении более 30 лет ведет фельдшер Уразган Кинжалиева.

«Жители очень рады новому ФАПу, это большое событие для всех, — рассказала Уразган Сергеевна. — У нас очень уютно, тепло, созданы все условия для оказания медпомощи. Мы будем проводить здесь и диагностические, и лечебные процедуры — от забора крови, вакцинации до диспансеризации».

«В 2021 году в Самарской области было возведено 26 новых модульных зданий для размещения медицинских подразделений, — отметил министра здравоохранения области Армен Бенян. — Появление каждого из них — большая совместная работа администрации района, строителей, специалистов министерства здравоохранения. Все наши усилия направлены на то, чтобы приблизить к жителям качественную медицинскую помощь. В этом главный смысл программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение". Обновленное подразделение Приволжской больницы оснащено всем необходимым, в том числе новым электрокардиографом планшетного типа, с его помощью можно моментально передавать кардиограмму в центр управления сердечно-сосудистыми рисками областного кардиодиспансера. Таким образом минимизируются риски ошибок, и есть возможность сразу же согласовать порядок лечения с областными специалистами».

В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания неотложной помощи, проведения первого этапа диспансеризации. По поручению министра в подразделении также будут созданы условия для проведения мероприятий по физиотерапии и медицинской реабилитации.

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для оказания неотложной помощи, проведения первого этапа диспансеризации.
18 марта 2022  14:09
В поселке Таманский Приволжского района открылся новый ФАП
113
Губернатор Самарской области разъяснил кому из медработников положена премия
18 марта 2022  12:42
Губернатор Самарской области разъяснил, кому из медработников положена премия
176
Наиболее частой формой злокачественных новообразований у женщин остается рак молочной железы. За 2021 год в области было выявлено около 1700 новых случаев.
17 марта 2022  17:29
Специалисты напоминают о важности профилактики и раннего выявления онкозаболеваний у женщин
421
Ежедневно врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения принимают от 20 до 30 пациентов, в половине случаев проводится операция.
17 марта 2022  14:46
Самарские кардиохирурги за год провели почти 5000 коронарографий
381
Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
17 марта 2022  12:25
Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
342
По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.
17 марта 2022  09:19
По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.
376
В сутки на заводах «Озон» в Жигулевске и «Озон Фарм» в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств. 
16 марта 2022  19:11
В условиях санкций крупнейшая фармацевтическая компания страны стала выпускать более 1,5 млн упаковок лекарств в сутки 
663
Граждане с подтвержденным COVID-19, проходя лечение дома, не должны покидать места проживания до полного выздоровления.
16 марта 2022  16:56
В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными COVID-19
571
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее
16 марта 2022  11:05
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области быстрее
501
Россиянам рассказали об опасности приема селена
16 марта 2022  09:14
Россиянам рассказали об опасности приема селена
504
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
5698
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров:
18 марта 2022  13:28
Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"
166
В Самарской области будут развивать молочные кухни
18 марта 2022  12:56
В Самарской области будут развивать молочные кухни
248
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
18 марта 2022  10:14
В Самаре 18 марта изменится автобусный маршрут №24
198
Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%
18 марта 2022  09:30
Зарплата водителей трамваев в Самарской области вырастет на 20%
225
Игорь Комаров отметил, что в нашем регионе очень хорошо развито волонтерское движение.
17 марта 2022  20:39
Игорь Комаров высоко оценил работу региональной команды во главе с Дмитрием Азаровым по оказанию помощи беженцам ДНР и ЛНР
930
Весь список