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В поселке Сидоровка Сергиевского района завершился капитальный ремонт офиса врача общей практики, где получают помощь более 1400 жителей.



Прием пациентов в обновленном офисе врача общей практики поселка Сидоровка ведет врач Евгения Танишева. Стаж ее работы в здравоохранении — более 30 лет, на протяжении 14 из которых Евгения Васильевна оказывает помощь жителям Сергиевского района.

«В Сидоровке я работаю более 7 лет, — рассказала Евгения Танишева. — После ремонта подразделение полностью преобразилось, в нем стало уютнее. Мы получили более современный электрокардиограф, в ближайшее время ожидаем поставку другого медоборудования и мебели».

Также для оказания помощи жителям в офис в соответствии с графиком выезжают врач-окулист, врач-отоларинголог, врач-гинеколог, врач-хирург и другие специалисты.

«Ремонт позволил нам создать наиболее комфортные условия для приема пациентов. В здании выполнены внутренние отделочные работы, заменена отопительная система, устроен дополнительный тамбур при входе в офис. Входная группа усовершенствована в соответствии с принципами безбарьерной среды, — пояснил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин. — Отмечу также, что в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения капитально отремонтированы 6 подразделений больницы, в селе Спасское возведен новый фельдшерско-акушерский пункт».

Фото: pixabay