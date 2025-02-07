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В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее более 3000 жителей посёлка получали необходимую медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте.

«С появлением амбулатории жители поселка получают неотложную первичную помощь в ежедневном режиме, - рассказывает врач общей практики Екатерина Мантрова. - В здании есть смотровой кабинет, где по графику прием ведёт врач акушер-гинеколог. Амбулатория оснащена современным оборудованием: аппаратом ЭКГ, который сразу воспроизводит расшифровку показаний, дефибриллятором, кольпоскопом для проведения гинекологических осмотров, глюкометрами и анализаторами для измерения уровня холестерина и внутриглазного давления».

В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов, а также доставляют биоматериалы для проведения анализа в лабораторию.

Модернизация первичного звена – важное направление развития системы здравоохранения. С этого года эта работа продолжается в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО