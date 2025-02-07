Я нашел ошибку
Главные новости:
Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта. 
Во время ремонта двух крупных водоводов в Самаре изменится схема движения транспорта
Вячеслав Федорищев посетил Самарский университет и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий.
В регионе расширят программу подготовки по 3D-моделированию и БАС – будут открыты 100 инженерных классов
В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также  задачи на 2025.
Самарская область в 2024 году вошла в тройку лидеров самых активных пользователей «Национальной системы пространственных данных»
Занятия и обучение пальчиковой гимнастикой не только ускоряют процесс выздоровления и восстановления навыков самообслуживания, но и в целом улучшают настроение, заряжают позитивом и эмоциями. 
В комплексных центрах соцобслуживания региона пожилым людям помогают восстанавливаться после серьезных заболеваний 
Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!
РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
В течение трёх дней 60 участников пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год Защитника Отечества.
Волонтёры Победы губернии соберутся на Выездном интенсиве
В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов.
В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория
Обучают их представители национальных общественных объединений «Дома дружбы народов» города Тольятти.
Иностранные студенты Поволжского государственного университета сервиса участвуют в плетении маскировочных сетей для СВО
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория

7 февраля 2025 15:22
106
В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов.

В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее более 3000 жителей посёлка получали необходимую медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте.

«С появлением амбулатории жители поселка получают неотложную первичную помощь в ежедневном режиме, - рассказывает врач общей практики Екатерина Мантрова. - В здании есть смотровой кабинет, где по графику прием ведёт врач акушер-гинеколог. Амбулатория оснащена современным оборудованием: аппаратом ЭКГ, который сразу воспроизводит расшифровку показаний, дефибриллятором, кольпоскопом для проведения гинекологических осмотров, глюкометрами и анализаторами для измерения уровня холестерина и внутриглазного давления».

В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов, а также доставляют биоматериалы для проведения анализа в лабораторию.

Модернизация первичного звена – важное направление развития системы здравоохранения. С этого года эта работа продолжается в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ежегодно медицинскую помощь в современных условиях получают около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.
29 января 2025, 14:54
В детской больнице Тольятти обновили отделение реабилитации
Ежегодно медицинскую помощь в современных условиях получают около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и... Здравоохранение
931
На новом оборудовании специалисты провели свыше 2300 исследований пациентам, проходящим стационарное лечение.
23 января 2025, 14:53
В Тольяттинскую горбольницу №5 поступило современное эндоскопическое оборудование
На новом оборудовании специалисты провели свыше 2300 исследований пациентам, проходящим стационарное лечение.   Здравоохранение
1298
Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами.
13 января 2025, 16:16
Тольяттинский врач - эндокринолог рассказала о причинах ожирения у детей
Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами. Здравоохранение
1847
Здравоохранение
В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов.
7 февраля 2025  15:22
В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория
106
Физическая активность снижает уровень биологически активных веществ, которые приводят к развитию опухоли.
7 февраля 2025  14:39
Самарский врач-онколог: важную роль в предотвращении развития онкологических заболеваний играют физические упражнения и активный образ жизни
145
Минздрав предложил штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки
7 февраля 2025  13:30
Минздрав предложил штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки
163
7 февраля 2025  09:59
СамГМУ создал костюм-тренажер для спорта и реабилитации
136
Благодаря высокому содержанию каротина, витаминов K, C, E, и почти всех витаминов B, тыква ценится за свои питательные свойства.
6 февраля 2025  23:50
Гастроэнтеролог рассказала о том, как тыква влияет на организм
593
У людей, регулярно занимающихся спортом и ведущих подвижный образ жизни, риск столкнуться с онкологическим заболеванием снижается почти на 25%.
6 февраля 2025  23:31
Самарский врач-онколог: «Спорт и физическая активность снижают риск развития рака»
394
На данный момент на диспансерном учете состоит почти 19 000 человек.
6 февраля 2025  19:39
Более 90 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре Самарской больницы №4
449
Среди которых участковый врач-терапевт Анастасия Слобоцкова.
6 февраля 2025  15:12
В прошлом году в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 17 специалистов
502
Ученые СамГМУ получили патент на новое противогрибковое средство на основе шалфея
6 февраля 2025  13:40
Ученые СамГМУ получили патент на новое противогрибковое средство на основе шалфея
537
В 2024 году в СамГМУ провели более 40 международных мультицентровых клинических исследований новых лекарств
6 февраля 2025  09:46
В 2024 году в СамГМУ провели более 40 международных мультицентровых клинических исследований новых лекарств
418
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9343
Весь список
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
184
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
216
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
534
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
511
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
356
Весь список