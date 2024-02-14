В поселке городского типа Междуреченск Сызранского района обновили врачебную амбулаторию

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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в отделении выполнили ремонт и внедрили бережливые технологии.



В новых условиях наблюдаются, проходят диспансеризацию и профосмотры около 3 тысяч человек — жители поселков Междуреченск и Красный Миронов, сел Печорское и Переволоки.



«Ремонт проведён с применением бережливых технологий. Преображение началось с регистратуры и гардероба. Ориентироваться в здании помогают навигационные таблички, – рассказала врач-терапевт Ольга Майор. — Для удобства пациентов разместили смотровой, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты на одном этаже. В обновленных помещениях работает дневной стационар на 8 коек. Также предусмотрены фильтр-бокс и кабинет приема пациентов с признаками ОРВИ. Кабинеты врачей организованы по принципу 5С, который заключается в рациональном обустройстве рабочего места».



Недавно в амбулатории обновили медицинское оборудование.

«Поступил аппарат для измерения глазного давления, спирометр и аппарат ЭКГ», – отметила врач.



Напомним, благодаря нацпроекту в Сызрани и Сызранском районе также возведены 7 модульных зданий — фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики и врачебная амбулатория.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению отрасли. В 2023 году в регионе обновили 62 медицинских подразделения.