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В поселке Алексеевский Большечерниговского района возведен новый ФАП

28 июля 2022 14:19
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Более 300 жителей будут получать медицинскую помощь в обновленных условиях.

Завершено возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Алексеевский Большечерниговского района. Благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения более 300 жителей будут получать медицинскую помощь в обновленных условиях.

Возведение модульного здания ФАПа в поселке Алексеевский началось в мае этого года. В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью, осуществляется подведение коммуникаций и электричества.

Оказывать медицинскую помощь населению поселка продолжит фельдшер Владимир Рогов — специалист со стажем более 35 лет.

«С открытием нового фельдшерско-акушерского пункта мы получим аппараты для измерения артериального и глазного давления, электрокардиограф планшетного типа и другое новое, более современное медоборудование,— отметил Владимир Александрович. — В поселок продолжат выезжать флюорографический комплекс, мобильная бригада узких специалистов. Особенно важно, на мой взгляд, что в здравпункте население будет получать профилактическую помощь. В этом году диспансеризацию уже прошли более 120 жителей. Углубленная диспансеризация после перенесенной новой коронавирусной инфекции проведена у почти 100% переболевших пациентов. Прививку против COVID-19 сделали более 290 человек. С открытием нового ФАПа пациенты будут обращаться за медпомощью в просторный, комфортный пункт, соответствующий всем современным требованиям».

 

Фото:   минздрав СО

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