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В Петербурге задержали главврача диагностического центра, где пациенты умерли после рентгена органов ЖКТ

28 января 2022 19:55
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По версии следствия, причиной смерти стало использование контрафактного препарата.

Главврача консультативно-диагностического центра в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ, задержали. Три пациента, проходившие через процедуру гастроскопии, умерли, передает ТАСС.

"По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата", - сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливается производитель контрафактной продукции.

В пресс-службе СК подтвердили факт смерти троих пациентов медцентра. Кроме того, более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести, госпитализированы три человека. Ранее возбужденное уголовное дело расследуется по двум статьям - ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

 

Фото:   Валентин Егоршин/ТАСС

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