В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти

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Врачи больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге спасли пациента с COVID-19, перенесшего клиническую смерть, передают "Известия". Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.

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Отмечается, что 45-летнний мужчина поступил в медучреждение 10 января с полисегментарной пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. На следующий день у пациента развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, в результате которой у него случилась клиническая смерть, длившаяся более 40 минут.

«Усилия реанимационной бригады ОРИТ кардиологического профиля увенчались успехом, была восстановлена эффективная сердечная деятельность. Пациент оставался на ИВЛ. Незамедлительно был выполнен системный тромболизис», — говорится в посте комитета, появившемся на его странице «ВКонтакте» 3 февраля.

Спустя три дня мужчину удалось отключить от ИВЛ и продолжить лечение с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких. Уже 19-го числа он был переведен в лечебное 1-е терапевтическое отделение

Сам пациент, как уточнили в комитете, не помнит произошедшего и сначала не поверил, что был близок к смерти. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, он был выписан на амбулаторное лечение.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев/"Известия"