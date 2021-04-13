В Петербурге 11-летнему мальчику повторно пересадили сердце 

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В научном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Петербурге впервые провели операцию по ретрасплантации сердца 11-летнему мальчику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

"Ретрансплантация была выполнена в НМИЦ им. В. А. Алмазова 12 апреля. Операцию провел заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 врач-кардиохирург Вадим Константинович Гребенник", - говорится в сообщении пресс-службы центра.

Пациентом стал 11-летний мальчик из Саранска, которому три года назад была сделана пересадка сердца в Индии. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит – болезнь коронарных артерий, характеризующаяся воспалением и зарастанием их изнутри. Для предотвращения инфаркта миокарда медики несколько раз выполняли мальчику стентирование коронарных артерий. Через три года после первой пересадки было принято решение о ретрансплантации.

"Ретрансплантацию сердца в центре Алмазова делали впервые, а с учетом того, что на операционном столе оказался ребенок, мы четко осознавали уровень ответственности, которая на нас легла. Операция длилась 4,5 часа и прошла успешно. Ребенок в настоящее время находится в отделении реанимации, получает всю необходимую терапию", - цитирует пресс-служба слова руководителя НИЛ торакальной хирургии Центра Алмазова Вадима Константиновича.

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