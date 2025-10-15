Я нашел ошибку
Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов

15 октября 2025 14:43
166
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.

Улучшение диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стало возможным благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В распоряжении медработников Пестравской больницы 8 новых электрокардиографов: три 12-канальных аппарата и пять портативных.

Оборудование распределено в фельдшерско-акушерские пункты района и в поликлинику, где активно используется для обследования пациентов.

Ключевой особенностью 12-канальных электрокардиографов является функция передачи данных для дистанционной расшифровки. Результаты ЭКГ, снятые в отдаленном ФАПе, могут быть направлены для консультации специалистам-кардиологам в профильные областные медучреждения.

«Это особенно важно в сложных или спорных случаях, когда требуется уточнение диагноза, – пояснил главный врач Пестравской Виктор Решетников, – Фельдшер на месте снимает кардиограмму, и если возникают сомнения – например, подозрение на инфаркт или иные острые состояния – данные оперативно отправляются врачу-кардиологу. Специалист проводит расшифровку и дает заключение, что значительно ускоряет постановку верного диагноза и начало лечения».

С помощью нового оборудования специалисты могут диагностировать широкий спектр сердечно-сосудистых патологий: нарушения ритма сердца, инфаркт миокарда, блокады и ишемическую болезнь сердца.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

