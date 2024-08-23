В отдаленных селах Челно-Вершинского района улучшаются условия оказания медпомощи

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В селе Чистовка благодаря национальному проекту "Здравоохранение" возводится современный фельдшерско-акушерский пункт. Здесь более 200 человек – жители сел Чистовка, Кротовка и Ермоловка – будут получать необходимую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры.



На сегодняшний день возведён каркас здания, покрыта крыша, утеплены стены, установлены двери, окна и межкомнатные перегородки.



Сейчас жители получают помощь в приспособленном помещении.



«Новый ФАП будет оснащён всем необходимым для оказания помощи и проведения диспансеризации – современным оборудованием и мебелью. Здесь будут отдельные кабинеты фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, помещение для хранения медикаментов», – рассказала главный врач Челно-Вершинской центральной районной больницы Валентина Иванова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, 24 из них за счёт дополнительных средств областного бюджета. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены средства на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов