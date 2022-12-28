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В областном минздраве рассказали о работе медучреждений в новогодние праздники

28 декабря 2022 17:24
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В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники рекомендуют вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства.

В период новогодних праздников прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник региона будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры.

В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче льготных лекарственных препаратов.

Служба неотложной помощи на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 для оказания помощи жителям.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать диагностические службы и прививочные кабинеты, о графике их работы можно получить информацию на сайтах учреждений.

Также по графику жители смогут пройти диспансеризацию, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.

«Работа учреждений первичной медико-санитарной помощи будет организована в ежедневном режиме. Каждая поликлиника с учетом доступности медицинской помощи формирует график работы отдельных подразделений и график приёма врачей. Жители смогут ознакомиться с этой информацией на сайтах учреждений, а также на информационных стендах. Неотложная медицинская помощь будет оказываться, как и прежде, с 8 часов утра до 20 часов. Будет организована работа пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов, а также работа мобильных медицинских бригад. Кроме того, по графику будут работать прививочные пункты. Если Вы по каким-то причинам не успели сделать прививку от гриппа или COVID-19, то можете в праздничные дни обратиться в ближайшую поликлинику и защитить себя от опасных инфекций с помощью вакцинации. Приглашаем также наших жителей начать Новый год с заботы о своем здоровье и в праздничные выходные пройти диспансеризацию», - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.

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