В областном минздраве рассказали о работе медучреждений в новогодние праздники

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В период новогодних праздников прием специалистов и работа структурных подразделений поликлиник региона будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб амбулаторного звена можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.



Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты – фильтры.



В случае появления признаков ОРВИ, обострения хронических заболеваний, медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.



В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче льготных лекарственных препаратов.



Служба неотложной помощи на все выходные и праздничные дни продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 для оказания помощи жителям.



В амбулаторных медучреждениях продолжат работать диагностические службы и прививочные кабинеты, о графике их работы можно получить информацию на сайтах учреждений.



Также по графику жители смогут пройти диспансеризацию, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.



«Работа учреждений первичной медико-санитарной помощи будет организована в ежедневном режиме. Каждая поликлиника с учетом доступности медицинской помощи формирует график работы отдельных подразделений и график приёма врачей. Жители смогут ознакомиться с этой информацией на сайтах учреждений, а также на информационных стендах. Неотложная медицинская помощь будет оказываться, как и прежде, с 8 часов утра до 20 часов. Будет организована работа пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов, а также работа мобильных медицинских бригад. Кроме того, по графику будут работать прививочные пункты. Если Вы по каким-то причинам не успели сделать прививку от гриппа или COVID-19, то можете в праздничные дни обратиться в ближайшую поликлинику и защитить себя от опасных инфекций с помощью вакцинации. Приглашаем также наших жителей начать Новый год с заботы о своем здоровье и в праздничные выходные пройти диспансеризацию», - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.



В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.



При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.



Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.



